الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1221 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية التموين في  دمياط  عن ضبط ١٢٢١ مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.
 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن إجمالي عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ١٢٢١ محضر، جاء من بينهم ١٣٨ محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.
 

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم منتهية الصلاحية والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري، بالأضافة إلى ضبط عربة محملة بكراتين رنجة بدون بيانات بكمية ٢٢٦ كرتونة.
 

وعلى هذا الصعيد أيضًا، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،  تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة وذلك بإجمالي ٢٤ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .
 

أعلنت مديرية الصحة في  دمياط عن ضبط  أكثر من ٢ طن منتجات ألبان تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى واعدام ٣٠٠٠ لتر خل وحليب معلب قبل وبيعها للجمهور  بناءا على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية.

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