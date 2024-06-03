الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملفات صندوق مصر السيادى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل صندوق مصر السيادي، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، وعمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ أهم ما تحقق في ملف استغلال الأصول المنقولة للصندوق.

وأكدت الوزيرة أنه تم نقل نحو 20 أصلًا من الأصول العقارية، منها 12 مقرًا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عددًا من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شئونه في استغلال المباني وتقييمها.

وفيما يخص مبنى مجمع التحرير، كشفت الوزيرة أنه جار العمل به لتحويله إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر 2025، كما تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء ملفات عمل صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد ايمن سليمان

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