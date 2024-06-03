بدء فعاليات المائدة المستديرة بمنتدى الشعر المصرى

بدأت، مساء الإثنين، فعاليات المائدة المستديرة "راهن القصة القصيرة ومستقبلها في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الشعر المصري بالمقر الرئيسي لحزب التجمع بالقاهرة.

ويدير المائدة الكاتب علي عطا، ويشارك فيها الكاتب والناقد سيد الوكيل، والكاتب خالد إسماعيل، والكاتب سعيد نوح، والكاتب حسين عبدالرحيم، والناقدة هويدا صالح، والناقد عبدالكريم الحجراوي.

وضع القصة القصيرة

ويتضمن اللقاء مناقشة موضوعه الرئيسي، وستتخلله قراءات للمشاركين فيها عمومًا، ولعدد من أعضاء موقع "مدوَّنة صدى ذاكرة القصة المصرية" التي أسسها ويشرف عليها سيد الوكيل. ويهتم هذا الموقع الإلكتروني بالقصة القصيرة نقدًا وإبداعًا، كما يسمح بنشر المقالات ذات الرؤى الثقافية والفنية كالفن التشكيلي والمسرح والسينما وهو بذلك يعتبر من أهم المنابر المعنية بهذا الفن خصوصًا في جهده لاكتشاف وتقديم أصوات جديدة من مختلف محافظات مصر.

ويتم في هذه المناسبة الاحتفاء بصدور المجموعة القصصية "يجري في ملابسه كالضليل" لحسين عبدالرحيم، ومجموعة "مقتل بخيتة القصاصة" لخالد إسماعيل، ومجموعة "الصنف: حكاية الصبية والملاك" لسعيد نوح.



منتدى الشعر المصري

ومنتدى الشعر المصري تأسس قبل نحو أربع سنوات، ووضع بيانه التأسيسي الشاعر الراحل محمود قرني، ويترأس مجلس أمنائه الكاتب والمفكر نبيل عبدالفتاح، ويتولى التنسيق العام لأنشطته الشاعر عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة "أدب ونقد".

يعقد منتدى الشعر المصري ندوتين شهريًا، في سياق اهتمامه بإبداع الأدب ونقده، والأعمال ذات الطابع الفكري والقضايا الثقافية البارزة بشكل عام. ومن بين مؤسسيه الشاعر إبراهيم داود، والشاعر محمد السيد إسماعيل، والأكاديمي الراحل شاكر عبدالحميد، والشاعران الراحلان إيهاب خليفة وفتحي عبدالله. ويمنح المنتدى جائزة سنوية في الشعر باسم الشاعر الراحل حلمي سالم.