محمود مسلم: الحكومة الجديدة مطالبة بزيادة الصادرات وضبط الأسعار

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن استقالة الحكومة اليوم وتكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بتكليف حكومة جديدة، يعتبر تجديد نشاط ورؤية وتطورًا في المهام.

وأضاف "مسلم" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نحن في ولاية جديدة للرئيس السيسي ومن الطبيعي حدوث هذه التغييرات؛ لأن متطلبات الناس تتغير وتتطور، كذلك التحديات".

وأشار إلى أن هذا أمر طبيعي والدكتور مصطفى مدبولي قادر على انتقاء كفاءات وخبرات في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن مدبولي لديه خبرة كبيرة اكتسبها خلال عمله في السنوات الماضية كوزير أو رئيس وزراء.

وتابع: "الدكتور مدبولي عاش في المشكلات عن قرب خلال الـ6 سنوات الماضية، والتحدي الأبرز للحكومة المشكلة الاقتصادية وعملية ضبط الأسعار وزيادة الصادرات والاستثمارات".

وأردف: "نحتاج إلى الاهتمام بالصناعة لزيادة نسبة الصادرات، وأتوقع أيضًا عمل وزارة استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية".