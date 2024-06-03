الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على فوائد المشمش المجفف

المشمش
المشمش

يحب الكثير من الناس تناول الفواكه الطازجة والمجففة خاصة خلال فصل الصيف لما لها من فوائد صحية عديدة على الجسم والصحة العامة.

ومن أبرز الفواكه المجففة التي يحبها الناس ولا يختلفون عليها هى المشمش المجفف فهو معروف في مختلف الثقافات حول العالم، بسبب طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية الكبيرة ومايحتويه على معادن وفيتامينات وألياف.

لذلك يقدم «الدستور» في التقرير التالي فوائد المشمش المجفف التي تعود على الصحة والجسم.

فوائد المشمش المجفف:
يساعد على فقدان الوزن.
يعالج الإمساك.
يحافظ على مستوى السكر في الدم.
يعزز صحة العيون.
يقوي العظام.

فوائد المشمش المجفف :

فوائد المشمش المجفف للحامل:
ويعتبر المشمش المجفف من اغني الفواكه المجففة الغنية بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على سعرات حرارية قليلة، ونسبة عالية من البروتين، ونسبة متوسطة من الدهون الصحية، و الكربوهيدرات، ونسبة عالية من الألياف، والبوتاسيوم، و الكالسيوم، و الحديد، والمغنيسيوم الفسفور، و السيلينيوم وفيتامين A وفيتامين C ومضادات الأكسدة.

يساعد على فقدان الوزن:
المشمش المجفف من الفواكه المجففة الغنية بالسعرات الحرارية، والألياف الغذائية التي تساعد في فقدان الوزن عند تناولها، وتعمل على تقليل الشعور بالجوع وتعزز الشعور بالشبع.

تعالج الإمساك:
يحتوي المشمش المجفف على الألياف مثل البكتين، التي تساعد في علاج الإمساك عن طريق تعزيز عمل البكتيريا النافعة في الأمعاء وتنظيم حركة الأمعاء، وتسهيل عملية هضم الطعام.

 

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فواكه تدعم صحة القلب وتقوي المناعة في الصيف

تنظيم مستوى السكر في الدم:
يساعد المشمش المجفف في تنظيم نسبة السكر في الدم، 
وتعتبر الفواكه المجففة بشكل عام من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، لذلك لا ترفع من مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ وسريع.
ويحتوي على نسبة متوسطة من سكر الفركتوز، ويساعد هذا النوع من السكريات في السيطرة على مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

تعزيز صحة العيون:
يحتوي المشمش المجفف على مجموعة من العناصر المهمة لصحة العيون، مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامين A والبيتا كاروتين وفيتامين E وتساعد هذه العناصر في الوقاية من  المياه البيضاء والعمى الليلي.

تقوية العظام:
يساعد المشمش المجفف في تحسين كثافة العظام، وبالتالي الوقاية من هشاشة العظام والكسور، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم.

علاج فقر الدم: 
يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الحديد وتساهم في علاج فقر الدم كما أنه يحتوي على فيتامين C، والنحاس، الذي يعزز من امتصاص الحديد.

تعزيز صحة الجلد: 
يحتوي المشمش المجفف على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم، وهو من الفيتامينات المهمة لصحة الجلد.

يخفض ضغط الدم:
يحتوي المشمش المجفف على البوتاسيوم، الذي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

يقوي المناعة: 
يحتوي المشمش المجفف على فيتامين A، ومضادات الأكسدة التي تقوي من المناعة وتقي من الالتهابات والعدوى.

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