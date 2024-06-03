شذى يحيي تكشف أسباب استعادتها للتاريخ الشعبي عبر وسائط التواصل

فكرة استعادة التاريخ عبر وسائط التواصل الاجتماعي والميديا تبدو فكرة جديدة هدفها الوصول لأكبر عدد من جماهير القراء وهناك العديد من النماذج التي لعبت دورًا في فتح آفاق استعادة تاريخنا خاصة الشعبي منه في التقرير التالي تحدثنا الكاتبة والباحثة في التاريخ شذى يحيي عن كيف بدأت استعادة التاريخ عبر وسائط التواصل.

تسارع التكنولوجيا سلبت عقول الأجيال الجديدة

قالت الكاتبة والباحثة شذى يحيي "في حياتنا أشياء كثيرة جدا صغيرة وبسيطة نستعملها كل يوم ولا غنى عنها ومع ذلك لا نعرف اصلها ولا من أين جاءت بعضها مرتبط بعاداتنا وتقاليدنا وبعضها بأمورنا الحياتية واحيانا مجرد موضة هناك اشياء اندثرت وأخرى عند رؤيتنا لها نشعر بالحنين للزمن الماضي أو للطفولة واحضان الجدات والأمهات.

وتابعت يحيي: العالم من حولنا سريع جدا والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والروبوت ووسائل التواصل سلبت عقول الاجيال الجديدة، ومن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل.

أما عن دوافع شذى يحيي لاستعادة التاريخ الشعبي للمصريين قالت يحيي: كل ما خطر فى ذهني ان الجميع اليوم يحمل هاتف والأغلبية تستقى معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي ، التي للأسف تمتلئ بالكثير من المعلومات المغلوطة والخاطئة واحيانا الأفكار الموجهة التي تسوق للمتابعين على انها تاريخ وحقائق.

وتابعت يحيي فخطر في ذهني لماذا لا أكتب لوحات بسيطة وقصيرة عن ما رأيته وعشته وعرفته عن حكايات ناس واماكن وادوات مرتبطة بأشعار واغاني الفترة التي وجدت فيها ومزودة بالصور التوضيحية. ولفتت إلى ان التواصل الالكتروني سريع وسهل وفوري يتيح جمهور لا محدود ويعطى إمكانية استعمال الصور والافلام بحرية والحصول على رد فعل فورى من الجمهور على ما كتبت.

لكن لا بد من التلخيص والتشويق لان المتلقىي يرغب فى إنهاء القراءة بسرعة وهذه مهارة تتعلم بالممارسة الدائمة انت تخاطب القارئ دون انتظار مراحل النشر وبدون حواجز، متعة ومشاركة واكتساب مهارة وفى كثير من الأحيان اضافة لرؤيتى من خلال آراء القراء ومعلوماتهم؛ لذلك انا حريصة على تقديم محتوى صادق محقق تاريخيا وبعضه مجموع مباشرة من الرواية الشعبية المحكية للتوثيق وتعريف من لا يعرف.

وعن أهم واصعب ما واجهته في عملية البحث والكتابة قالت يحيي: تاريخ الأدوات هو الاصعب تخيل عندما يخطر لك الكتابة عن الاوانى النحاسية والالمونيوم الابرة ماكينة الخياطة او اطقم اوانى الصاج ، يصبح الموضوع مركب من عدة اجزاء جزء يختص بتاريخ الخام او المادة والاداة وتطور الصناعة ، وأخر يختص بتضافر تاريخها مع التاريخ الاجتماعى والانساني، ثم ما يختص بالتاريخ الشعبي المصرى وعلاقتها بالحياة اليومية استعمالها فى البيت او المحل احيانا اذهب الى الأماكن او الناس الذين ما زالوا يستعملون الاداة او يمارسون المهنة للكلام معهم واستحضار ذكرياتى الشخصية وذكريات من اعرفهم ثم البحث عن الامثال الشعبية المرتبطة ونداءات البائعين والاغانى والاعلانات التلفزيونية ان وجدت حكايات مثل الساقية والطنبور وحب العزيز ونداءات البياعين والتللى والوشم تأخذ وقت فى الاعداد

وختمت الى جانب تواريخ الأشخاص ايضا غالبا ما اختار حكايات اشخاص منسيين ولكنهم لعبوا أدوار كبيرة فى فترتهم وارتبطوا باحداث مهمة تجمع سطر من هنا وسطر من هناك لتكتمل الصورة