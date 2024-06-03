رئيس مجلس النواب يهنئ مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة

هنأ المستشار د. حنفى جبالى د.مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.

كما قدم رئيس مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي، الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود المُضنية التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس النواب إنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم، وأنهم سيكونون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة؛ تحقيقًا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.