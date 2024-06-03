البيت الأبيض: المرحلة الأولى تشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض، أننا لا نستطيع أن نحدد ماهية تهديد حماس خلال الفترة المقبلة، ولكن من المؤكد أنهم لن يستطيعوا شن هجوم مماثل لـ7 أكتوبر.

وأشار البيت الأبيض في بيانه، إلي أن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار ستتفاوض إسرائيل وحماس خلالها، على ملامح المرحلة الثانية، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد أنه بمجرد بدء المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق للنار سيبدأ انسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية، ولا بد من تحديد حجم القوات الإسرائيلية التي ستغادر رفح الفلسطينية في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.