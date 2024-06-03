الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد عيش: نعمل على توفير بيئة عمل متوازنة تُحقق مصلحة أطراف عملية الإنتاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يشارك النائب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر وممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، اجتماعات الدورة 112 لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، وذلك ضمن وفد رسمي يشارك في أعمال الدورة الحالية، والتي تشهد حضور 5000 مشارك ممثلين عن 180 دولة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. 

txt

وزير العمل يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. ويلقى كلمة مصر غدًا

خالد عيش: خلق مسارات جديدة لزيادة الصادرات المصرية

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: الحضور المصري خلال الدورة الحالية مميز علي مستوي الملفات المطروحة للنقاش، ولدينا رؤية كنقابة عاملين بالصناعات الغذائية نستهدف من ورائها خلق مسارات جديدة من أجل زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أعلي منفعة للعامل وصاحب العمل بما يجعل بيئة الاستثمار في مصر مناسبة وجاذبة لرءوس الأموال، مشيرًا إلي أهمية المشاركة بالدورة الراهنة لمنظمة العمل الدولية في وقت شديد الحساسية نظرًا للأحداث الإقليمية والعالمية التي يمر بها الوطن العربي وفي القلب مصر، مشيرًا إلي أهمية التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية. 

txt

توفير الفرص واحتواء العمالة غير المنتظمة.. أولويات "وزير العمل" فى التشكيل الوزارى الجديد


وأضاف عيش، "نعمل علي تثقيف العمال وتدريبهم وتعريفهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة بطبيعة العمل، من أجل تخريج جيل نقابي واعٍ لديه من المعرفة بما يسهم في تعزيز بيئة الإنتاج، ويدفع بمعدلات النمو إلي الأرقام المطلوبة حتى تكون لدينا قدرة علي تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات، لافتًا إلي أهمية القضايا المطروحة هذه المرة في جلسات المؤتمر".

ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة مصر أمام المؤتمر يوم غد الثلاثاء، لعرض تجربة مصر في الحوار الإاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ هونجبو، المعروض على المؤتمر الدولي هذا العام، بعنوانٍ: "عقد اجتماعي متجدد".

خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية اتحاد عمال مصر منظمة العمل الدولية صادرات

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل