خالد عيش: نعمل على توفير بيئة عمل متوازنة تُحقق مصلحة أطراف عملية الإنتاج

يشارك النائب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر وممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، اجتماعات الدورة 112 لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، وذلك ضمن وفد رسمي يشارك في أعمال الدورة الحالية، والتي تشهد حضور 5000 مشارك ممثلين عن 180 دولة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

خالد عيش: خلق مسارات جديدة لزيادة الصادرات المصرية

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: الحضور المصري خلال الدورة الحالية مميز علي مستوي الملفات المطروحة للنقاش، ولدينا رؤية كنقابة عاملين بالصناعات الغذائية نستهدف من ورائها خلق مسارات جديدة من أجل زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أعلي منفعة للعامل وصاحب العمل بما يجعل بيئة الاستثمار في مصر مناسبة وجاذبة لرءوس الأموال، مشيرًا إلي أهمية المشاركة بالدورة الراهنة لمنظمة العمل الدولية في وقت شديد الحساسية نظرًا للأحداث الإقليمية والعالمية التي يمر بها الوطن العربي وفي القلب مصر، مشيرًا إلي أهمية التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية.



وأضاف عيش، "نعمل علي تثقيف العمال وتدريبهم وتعريفهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة بطبيعة العمل، من أجل تخريج جيل نقابي واعٍ لديه من المعرفة بما يسهم في تعزيز بيئة الإنتاج، ويدفع بمعدلات النمو إلي الأرقام المطلوبة حتى تكون لدينا قدرة علي تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات، لافتًا إلي أهمية القضايا المطروحة هذه المرة في جلسات المؤتمر".

ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة مصر أمام المؤتمر يوم غد الثلاثاء، لعرض تجربة مصر في الحوار الإاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ هونجبو، المعروض على المؤتمر الدولي هذا العام، بعنوانٍ: "عقد اجتماعي متجدد".