«أمير الصحافة» و«معبر رفح» و«ضيوف مصر» على شاشة «الوثائقية».. فى يونيو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، عن إنتاج ٦ أفلام وثائقية جديدة، وعرضها على شاشة قناة «الوثائقية» خلال شهر يونيو. أول هذه الأفلام هو فيلم «التابعى.. أمير الصحافة»، الذى يوثّق سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية فى القرن العشرين، الصحفى الكبير الراحل محمد التابعى، الذى لُقب بـ«أمير الصحافة».

ويتطرق الفيلم إلى المراحل المختلفة فى حياة «التابعى»، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه فى مقتبل عمره، إلى جانب تسليط الضوء على أهم التجارب الصحفية التى أسهم فى تأسيسها ونجاحها.

وتعرض قناة «الوثائقية»، كذلك، الموسم الثانى من السلسلة الوثائقية «الأعيان»، الذى يوثّق سيرة عدد من كبار عائلات المجتمع فى النصف الأول من القرن العشرين، ممن أدوا أدوارًا شديدة التأثير فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة فى مصر خلال هذه الفترة، على كل الأصعدة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة، التى يأتى إنتاج وعرض موسمها الثانى استكمالًا لنجاح موسمها الأول.

أما فيلم «ضيوف مصر» فيوثق حياة عدد من الأفراد والعائلات ممن يحملون جنسيات متنوعة، عربية وإفريقية وأوروبية، ويقيمون على أرض مصر حاليًا، بعد أن اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.

يسلط الفيلم الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية فى حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، وكيف جرى استيعابهم فى المجتمع المصرى، ضيوفًا مرحبًا بهم، يحظون بكل الخدمات، ولا ينظر إليهم على كونهم لاجئين أو مهاجرين، كما يرصد تفاصيل الرحلة التى قطعها هؤلاء من بلادهم إلى مصر، واندماجهم فى المجتمع المصرى، والنجاحات التى استطاعوا تحقيقها فى مجالات مختلفة.

بينما يوثّق فيلم «معبر رفح» قصة المعبر الذى شغل العالم كله، باعتباره الشاهد على قصص العابرين والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطينى، وموقف الدولة المصرية الراسخ فى دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها.

وتظهر خلال الفيلم شهادات حصرية لمواطنين فلسطينيين يكشفون جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى أكتوبر ٢٠٢٣، ويردون على الأكاذيب الإسرائيلية التى تحاول التشكيك فى نزاهة الموقف المصرى.

وتتضمن قائمة الأفلام الجديدة المقرر عرضها على شاشة قناة «الوثائقية» قريبًا، فيلم «رحلة فى عالم فيلينى»، الذى يوثّق حياة المخرج الإيطالى الشهير فيدريكو فيلينى، الملقب بـ«مايسترو السينما السريالية»، ويعتبر أحد أشهر صانعى الأفلام فى القرن العشرين.

ويستكشف الفيلم لأول مرة الجوانب الخفية فى العالم الخاص لـ«فيلينى» خلف الأضواء والشهرة، معتمدًا على كثير من المواد الأرشيفية الخاصة، والمقاطع المصورة، والمراسلات التى لم تعرض من قبل، بالإضافة إلى شهادات عدد من المقربين إليه، ممن رافقوه فى رحلته.

كما أعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض الفيلم الوثائقى «نابليون والفن»، على شاشة قناة «الوثائقية» قريبًا، الذى يوثّق علاقة القائد الفرنسى الشهير نابليون بونابرت بالفنون والثقافة، وكيف استخدم تلك القوى الناعمة خلال فترة حكمه لفرنسا.

ويصطحب «نابليون والفن» مشاهديه فى جولة فريدة تمتد من متحف «اللوفر» فى باريس إلى أكاديمية الفنون الجميلة بميلانو فى إيطاليا.