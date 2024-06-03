الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. المنتخب يضم عمر كمال بدلًا من "فتوح" المصاب

عمر كمال
عمر كمال

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح.

ويأتي استدعاء عمر كمال ليكون بديلًا في الجبهة اليسرى للمنتخب، بعد إصابة أحمد فتوح وخروجه من المعسكر اليوم الاثنين.

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر لأشعات تحت إشراف محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه إحدى الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقاءين المقبلين.


 

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