وزير التجارة يبحث مستقبل استثمارات شركة "كرافت هاينز" بالسوق المصرية

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد شركة كرافت هاينز العالمية برئاسة وليام بهرنز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون العلاقات الحكومية.

واستعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، وخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وماري جوكاسيان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأحمد ناجي مدير عام منطقة شمال إفريقيا بالشركة.

أول مصنع مصرى فى الشرق الأوسط

وقال وزير التجارة والصناعة إن الشركة تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 33 عامًا برأسمال يبلغ 7 مليارات جنيه ويعد مصنعها بالسوق المصرية الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتم التصدير منه لدول الخليج العربي وقارتى إفريقيا وأوروبا.

وأضاف "سمير" أن الشركة أجرت توسعات على مصنعها فى مصر استهدفت رفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة باستثمارات مباشرة جاوزت الـ50 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بدعم مشروعات الزراعة المستدامة في مصر.

وحث الوزير وفد الشركة على دراسة إمكانات تصنيع منتجات جديدة فى مصر مثل منتجات الألبان، والاستفادة من السوق الاستهلاكية الكبيرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

استثمارات الصناعات الغذائية

من جانبه، قال وليام بهرنز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون العلاقات الحكومية، إن شركة كرافت هاينز تعتبر أكبر شركة أمريكية في مجال الصناعات الغذائية، ورابع أكبر شركة على مستوى العالم في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف بهرنز أن الشركة تعكف على زيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الإمكانات المتاحة في السوق المصرية من حيث العمالة المدربة الماهرة، وكذا موقع مصر الاستراتيجي وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية عديدة، وكذا إمكانية الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية.