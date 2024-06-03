الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنا دياب تطرح أولى أغنياتها على يوتيوب 7 يونيو

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

تستعد جنا دياب ابنة عمرو دياب لطرح أولى أغنياتها الرسمية بعنوان "escape plan" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية يوتيب، والمنصات الموسيقية.

وشاركت جنا مقطع فيديو تشويقي من كليب أغنيتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت قائلة: "أغنيتي المنفردة الأولى escape plan متاحة في كل مكان يوم 7 يونيو، إذا كنت تريد أن تكون أول من يستمع إلى ذلك الحين انتظرووني".

https://www.instagram.com/reel/C7wm3fNiMeh/?igsh=azNxbTEyYjEyNnpm

من جهة أخرى، فاجأت جنا دياب ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها وأصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بصورة جديدة عبر خاصية القصص المصورة، وطالبتهم بمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال.

وفاجأت جنا دياب ابنة عمرو دياب، متابعيها وأصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بصورة جديدة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، وطالبتهم بمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال.

وأظهرت الصورة التي نشرتها جنا صور عدد من المنتجات العالمية من الأطعمة والمشروبات الغازية الشهيرة، ومنتجات التنظيف والعناية بالبشرة، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بمقاطعتهما.

وعلقت ابنة عمرو دياب: «قاطع من أجل غزة».

لهضبة عمرو دياب جنا دياب عمرو دياب escape plan يوتيوب جنا

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