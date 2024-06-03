الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: الخطة لا تشمل مستقبل ما بعد حرب غزة.. والكرة في ملعب “حماس”

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بعض تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وليس كل التفاصيل والتي ستتم مناقشتها لاحقا، وإسرائيل كان لديها علم مسبق بإعلان بايدن لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار البيت الأبيض في بيان له، أنه لا ينبغي التعامل مع تهديد حماس ولا نريد أن نرى هجوما مثل يوم ٧ أكتوبر، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ونوه إلى أن خطة وقف إطلاق النار لا تتضمن حديثا عن حكم غزة بعد الحرب لكننا نعمل على ذلك الآن، ونعتقد أن حماس لم تعد قادرة على شن هجوم مثل 7 أكتوبر

وأضاف أننا أردنا أن تكون خطة وقف إطلاق النار في غزة علنية واختار الرئيس بايدن الوقت المناسب لإعلانها، والكرة الآن في ملعب حماس للموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة.

البيت الأبيض حماس غزة بايدن القاهرة الإخبارية

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