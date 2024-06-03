الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز الأمريكي يزور منطقة أهرامات الجيزة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

فريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز الأمريكي يزور منطقة أهرامات الجيزة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة لفريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز Harlem Globetrotters الأمريكي، بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر لتقديم عروضه الاستعراضية بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارة التي نظمتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة للاحتفال بالشراكة المصرية الأمريكية وتعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين الشعوب، كما تُعد مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يزورها الفريق خلال جولته للعام الجاري.

 

 

تغيير لمواجهة التحديات.. وزراء تخطوا 10 سنوات في حكومة مدبولي

وخلال جولتهم داخل منطقة أهرامات الجيزة، استمع أعضاء الفريق إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية الفريدة، وكيف برع المصريين القدماء في بناء الأهرامات، ونحت تمثال أبو الهول، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وإعجابهم بهذه المنطقة بالإضافة إلى حرصهم على تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق هارلم جلوبتروترز هو أيقونة عالمية في مجال الترفيه العائلي ورياضة كرة السلة ويملك تاريخًا يمتد لأكثر من 90 عامًا حقق خلالها نجاحات عدة.
 

-  وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

علي الجانب الاخر ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قام، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باستعراض إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر مايو الجاري، والتي تنوعت ما بين إنجازات قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية من استمرار عمل مجموعة من البعثات الأثرية، والكشف عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بعدة محافظات، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة عدد من المواقع الأثرية الهامة ومنها الانتهاء من ترميم البرج الشمالي والبرج الجنوبي للصرح الثاني بمعابد الكرنك بالأقصر.

كما تم عرض إنجازات قطاع حفظ وتسجيل الآثار، حيث تم تسجيل مجموعة من القطع الأثرية، وإجراء العديد من المعاينات بالموانئ والمنافذ المصرية والتي أسفرت عن إثبات أثرية عدد من القطع، بالإضافة إلى إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي كان آخرها افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني بمنطقة الدرب الأحمر والتي تمت تحت الإشراف الكامل من الوزارة ممثلة في المجلس ووفقًا للقواعد الأثرية المعمول بها عالميًا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية، بجانب إنهاء العمل بعدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح منها قصر محمد علي بشبرا وحديقة الأندلس، ومشروعات أخرى جاري أعمال الترميم بها بالتعاون مع قطاع المشروعات.

 

وزارة السياحة والآثار هارلم جلوبتروترز منطقة أهرامات الجيزة فريق كرة السلة الاستعراضي العالمي أهرامات الجيزة السياحة القاهرة

مواد متعلقة

تفاصيل مشاركة وزارة السياحة في المعرض السياحي الدولي ITB China

انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى (صور)

السياحة: تنظم ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية بالسوق الصيني

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تشارك في احتفالية إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر

وزير السياحة والآثار يعقد عددًا من اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون فى مجال السياحة

وزير السياحة يشارك فى جلسة حوارية عن تعزيز الثقة المالية والضمانات المالية بمسقط

المتحف القومى للحضارة المصرية يشهد ختام بطولة العالم للاسكواش

وزير السياحة والآثار يناقش تطوير منتج السياحة النيلية فى مصر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل