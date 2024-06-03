فريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز الأمريكي يزور منطقة أهرامات الجيزة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة لفريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز Harlem Globetrotters الأمريكي، بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر لتقديم عروضه الاستعراضية بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارة التي نظمتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة للاحتفال بالشراكة المصرية الأمريكية وتعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين الشعوب، كما تُعد مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يزورها الفريق خلال جولته للعام الجاري.

وخلال جولتهم داخل منطقة أهرامات الجيزة، استمع أعضاء الفريق إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية الفريدة، وكيف برع المصريين القدماء في بناء الأهرامات، ونحت تمثال أبو الهول، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وإعجابهم بهذه المنطقة بالإضافة إلى حرصهم على تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق هارلم جلوبتروترز هو أيقونة عالمية في مجال الترفيه العائلي ورياضة كرة السلة ويملك تاريخًا يمتد لأكثر من 90 عامًا حقق خلالها نجاحات عدة.



- وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

علي الجانب الاخر ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قام، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باستعراض إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر مايو الجاري، والتي تنوعت ما بين إنجازات قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية من استمرار عمل مجموعة من البعثات الأثرية، والكشف عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بعدة محافظات، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة عدد من المواقع الأثرية الهامة ومنها الانتهاء من ترميم البرج الشمالي والبرج الجنوبي للصرح الثاني بمعابد الكرنك بالأقصر.

كما تم عرض إنجازات قطاع حفظ وتسجيل الآثار، حيث تم تسجيل مجموعة من القطع الأثرية، وإجراء العديد من المعاينات بالموانئ والمنافذ المصرية والتي أسفرت عن إثبات أثرية عدد من القطع، بالإضافة إلى إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي كان آخرها افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني بمنطقة الدرب الأحمر والتي تمت تحت الإشراف الكامل من الوزارة ممثلة في المجلس ووفقًا للقواعد الأثرية المعمول بها عالميًا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية، بجانب إنهاء العمل بعدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح منها قصر محمد علي بشبرا وحديقة الأندلس، ومشروعات أخرى جاري أعمال الترميم بها بالتعاون مع قطاع المشروعات.