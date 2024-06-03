الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: الخلافات بين إسرائيل وحماس حول مسودة الصفقة بسيطة

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن أن الخلافات بين إسرائيل وحماس حول مسودة الصفقة بسيطة ويمكن حلها.

وبحسب تايمز أوف إسرائيل، إنه بعد أن قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك "فجوات" بين أحدث اقتراح لصفقة الرهائن الإسرائيلية والعرض الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن علنًا، وأكد البيت الأبيض أنه ليس على علم بهذه الفجوات.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالفجوات، لا أعرف ما هي الفجوات التي تشير إليها".

خطاب بايدن كان اقتراحًا إسرائيليًا 

 

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ويشير إلى أن مستشار نتنياهو للسياسة الخارجية أكد لصحيفة التايمز اللندنية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن العرض الذي قدمه بايدن بالتفصيل كان بالفعل اقتراحًا إسرائيليًا.

وأضاف كيربي: "نحن واثقون من أن خطاب بايدن يعكس بدقة هذا الاقتراح الإسرائيلي، وهو الاقتراح الذي عملنا عليه مع الإسرائيليين، لذلك لا أعرف أي ثغرات يمكن الحديث عنها".

 

غزة أنتوني بلينكن إسرائيل حماس البيت الأبيض

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