محمد فايز فرحات: حكومة "مدبولى" عملت فى بيئة شديدة التعقيد ونجحت

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته عملوا في ظل بيئة شديدة التعقيد سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه البيئة المعقدة كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حكومة "مدبولي" نجحت في التعامل مع كل تلك التحديات بشكل يقلل من التداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي ويضمن تأقلم الاقتصاد مع التحديات.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت مع جائحة كورونا في عام 2019، متابعًا: "الحكومة عملت على تخفيف تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري".

وتابع: "ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ما زالت آثارها موجودة حتى الآن وأرقام التضخم كبيرة، وأيضًا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكد أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كان لها دور كبير في التعامل مع التحديات بشكل ضمن معدل نمو اقتصادي إيجابيًا في مصر رغم كل هذه التداعيات.