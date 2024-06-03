رئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة: لجان للرقابة والإشراف على شركات السياحة وتأمين الحجاج (حوار)

قالت رئيسة الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار رئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامى، إن قيادات الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا لضمان خروج موسم الحج هذا العام بأفضل صورة ممكنة، وضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين منذ لحظة وصولهم إلى المطارات والموانئ البرية والبحرية، ومرورًا بوصولهم إلى الأراضى المقدسة، وأدائهم فريضة الحج، ثم العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن.

وأضافت، فى حوارها مع «الدستور»، أن الوزارة نشرت عددًا من لجان المتابعة والإشراف فى الأراضى المقدسة، للتأكد من التزام شركات السياحة بتعليمات موسم الحج هذا العام، والتدخل لحل أى مشكلة قد تواجه الحاج المصرى، وتطبيق الغرامات والعقوبات اللازمة على شركات السياحة المخالفة، بما يضمن نجاح موسم الحج، وضبط أداء منظمى الرحلات المشاركين فى هذا الموسم.

■ ما الخطوط العريضة لخطة تسهيل سفر الحجاج من المطارات والمنافذ البرية والبحرية؟

- جرى وضع خطة موسعة لإنهاء الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج، واستقبالهم فى الأراضى السعودية أيضًا، من خلال إيفاد لجان من مفتشى الوزارة، وبالتعاون مع ممثلى غرفة شركات وكالات السفر والسياحة فى جميع نقاط مسار رحلة الحج، بالموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية.

كما أن هناك لجانًا موجودة حاليًا بكل من ميناء نويبع المصرى وميناء العقبة الأردنى، ومنفذ حالة عمار البرى، بالحدود الأردنية السعودية، بالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، لاستقبال رحلات الحج البرى وتذليل العقبات التى قد تواجههم، والاطمئنان على حالة الحجاج، حتى وصولهم بسلامة الله إلى الأراضى المقدسة، واستقبالهم عند العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

كما أن لجان الوزارة الخاصة بالإشراف على برامج الحج السياحى بدأت السفر الخميس الماضى، وستواصل باقى اللجان السفر، خلال الأسبوع الحالى، وسيجرى تخصيص لجان دائمة خلال فترة الحج بمطار الملك عبدالعزير بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لاستقبال الحجاج، ووداعهم بعد انتهاء المناسك، حيث تعتبر اللجنة الخاصة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة هى لجنة مستحدثة خلال هذا الموسم.

■ ما توقعاتك لموسم الحج السياحى هذا العام؟

- متفائلون بموسم الحج السياحى لهذا العام، فشركات السياحة نظمت برامج حج جيدة هذا الموسم، كما عهدناها فى المواسم السابقة، وفى حال مخالفة أى من الشركات القوانين والقرارات والضوابط المنظمة لموسم الحج فلن تتوانى الوزارة فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، لحماية الحاج المصرى، ومن أجل ضبط أداء الشركات، التى قد تتقاعس عن أداء التزاماتها تجاه الحجاج، وحفاظًا على حقوق الشركات الملتزمة.

■ كم يبلغ عدد حجاج السياحة الذين سافروا إلى وقتنا الحاضر؟

- بلغ عدد حجاج السياحة الذين سافروا جوًا وبرًا وبحرًا إلى الأراضى المقدسة ٦ آلاف و٧٥١ حاجًا حتى الثانى من يونيو الجارى.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية لنقل الحجاج حتى ١١ يونيو الحالى، وقد انطلقت أولى رحلات الحج السياحى البرى، فجر يوم الثلاثاء ٢٨ مايو الماضى، متجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، واستقبل أعضاء البعثة المصرية من لجان الوزارة الموجودة بكل من ميناء نويبع المصرى وميناء العقبة الأردنى ومنفذ حالة عمار البرى بالحدود الأردنية السعودية، حجاج هذه الرحلات فور وصولهم.

وتضمنت أولى الرحلات ٣ أتوبيسات سياحية تقل ١٢٣ حاجًا، ومن المقرر أن تتوالى رحلات الحج السياحى البرى حتى وصول جميع الحجاج، البالغ عددهم ٦ آلاف حاج لبرامج الحج البرى، وستكون آخر رحلة حج برى حتى يوم ٦ يونيو الحالى.

■ ما خطة «السياحة» لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات؟

- يجرى حاليًا بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للحج، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الممثل القانونى لشركات السياحة، الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بخطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات، بدءًا من يوم التروية، والتشديد على توفير الحافلات لنقل الحجاج من أماكن الإقامة إلى المشاعر المقدسة، والتأكد من جاهزية المخيمات بصعيد عرفات لاستقبال الحجاج، وأنها مطابقة المواصفات والمعايير التى تضمن قضاء المناسك بكل راحة وسهولة ويسر.

■ هل هناك اشتراطات خاصة لضبط أداء شركات السياحة؟

- بالفعل وضعنا عددًا من الضوابط الحاكمة والمنظمة لموسم الحج السياحى تهدف إلى ضمان سلامة وراحة الحجاج وتوفير خدمات إعاشة وانتقالات ذات جودة عالية.

ويجرى التنسيق مع اللجنة الوزارية للحج وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، لتذليل أى عقبات قد تواجه الشركات السياحية وتسهيل عملها داخل الأراضى المقدسة.

وتوجد لجان إشراف من الوزارة على برامج الحج السياحى ستكون موجودة على مدار الساعة فى مقرات البعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لحل المشكلات التى قد تحدث، ومساعدة الحجاج حال حدوث أى طارئ.