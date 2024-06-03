انسحاب كامل وإعادة الإعمار.. 5 دول عربية تؤيد جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة

أكدت وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن، والسعودية والإمارات، يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات يؤكدون أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي.

ويطالب وزراء خارجية الدول الخمس باتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات لجميع أنحاء غزة، بالإضافة إلي ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم.

كما طالب وزراء خارجية الدول الخمس بانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين، ويشددون على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.