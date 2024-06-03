الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انسحاب كامل وإعادة الإعمار.. 5 دول عربية تؤيد جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن، والسعودية والإمارات، يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات يؤكدون أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي.

ويطالب وزراء خارجية الدول الخمس باتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات لجميع أنحاء غزة، بالإضافة إلي ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم.

كما طالب وزراء خارجية الدول الخمس بانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين، ويشددون على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

الخارجية المصرية غزة القاهرة الإخبارية الازمة وزارء خارجية مصر وقطر والأردن

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: 30 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه شمال الجولان

القاهرة الإخبارية: استمرار الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال بنابلس

المجاعة تهدد مستقبل السودان.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

القاهرة الإخبارية| 6 إصابات فى صفوف الاحتلال خلال اقتحام نابلس بالضفة الغربية

الضغوط على بايدن ودورها فى مقترح إنهاء حرب غزة.. أستاذ قانون يوضح

7 شهداء فى غارتين للاحتلال شمال وغرب رفح الفلسطينية

الاحتلال يُعلن مقتل مسئول وحدة الدفاع الجوى فى "حزب الله"

حزب الله: هاجمنا بالمسيرات الانقضاضية المقر القيادى لفرقة الجليل الإسرائيلية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل