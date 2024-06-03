الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس المعاهد الأزهرية يطمئن على طلاب الشهادة الثانوية بمستشفى 57357

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال ‏امتحان مادة القرآن الكريم بالقسم ‏العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، حيث زار عددًا من لجان الامتحانات، استهلها ‏بالاطمئنان على الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم ‏بمستشفى 57357، مبلغا تحيات الإمام الأكبر ‏الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لهم وتمنياته لهم بالشفاء العاجل والتوفيق ‏والنجاح، مشيدا بصبرهم وقوة ‏إيمانهم، مبينا أنَّ مرضَهم امتحانٌ عليهم أن يجتازوه لأن فيه ثواب ‏عظيم.‏

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وفي إطار المتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية، تفقد ‏اليوم الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب ‏الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات معهدي بنين وفتيات الأقصر بمنطقة ‏الأقصر الأزهرية.

كما ‏تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ‏لشئون المناطق والخدمات، لجنة ‏معهد فتيات القدس بمنطقة الجيزة الأزهرية، والتي تشمل معاهد: (القدس النموذجي– قرطبة ‏الخاص عربي ‏ولغات– فتيات الهرم).‏

وأدى الطلاب الامتحان اليوم في هدوء ويسر ودون شكاوى من الورقة الامتحانية، وقامت غرفة العمليات ‏المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع ‏اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي ‏الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، ‏وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.‏

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 ‏طالبة، ومن القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب للقسمين 156392 طالبًا ‏وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.‏

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