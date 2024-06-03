الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للطيران" تنقل 60 ألف حاج على متن 241 رحلة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران  المدني وكل من وزيري الأوقاف والتضامن الإجتماعي ومساعد وزير الداخلية بتسليم قسيمةسفر مجانية لعدد اثنين من الحجاج الأكبر سنًا المتواجدين اليوم في الاحتفالية التي اقامتها وزارة الطيران المدني  

كما أجرى حلمي السحب العلنى لاختيار الفائزين بقسائم أخري تتضمن رد 50% من قيمة تذكرة السفر لعدد 2 من الحجاج، وخلال السحب العلني فاز 5 حجاج بقسائم وزن إضافي مجانية، بالإضافة إلى فوز 4 من الحجاج بهدايا عينية مقدمة من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لعدد 5 حجاج خلال قرعة السحب العلني، حيث تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف جنيه لكل حاج.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الطيران المدني بتوديع حجاج بيت الله الحرام بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي

مصر للطيران تُسيِّر 25 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة غدًا

txt

فى ثالث أيام الجسر الجوى.. "مصر للطيران" تُسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج

60 ألف حاج يغادرون علي متن رحلات “مصر للطيران”  

ومن المقرر ان تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة  والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة، وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و100 رحلة إلى المدينة المنورة، ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة بواقع 141 رحلة من مطار جدة و133 رحلة من المدينة المنورة، جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام في 23 مايو 2024؛ وسوف تنتهي مرحلةالذهاب في 10 يونيه الحالي، حيث ستبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو ٢٠٢٤.

 

رحلات العودة للحجاج الأراضي المقدسة مصر للطيران مطار جده حجاج القرعة وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 37

مصر للطيران تُسيِّر 25 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة غدًا

"العربية للسياحة" تهدى محافظ جنوب سيناء وسامًا من الدرجة الأولى

قادة الطيران يجتمعون في دبي لمناقشة القضايا الحاسمة التي تواجه القطاع

تقرير دولي: الشحن الجوي يشهد نموا خلال الربع الثاني من 2024

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

"مصر للطيران" تعقد لقاءات واجتماعات مكثفة ببورصة السفر الصينى ITB China

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل