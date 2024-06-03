"مصر للطيران" تنقل 60 ألف حاج على متن 241 رحلة

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وكل من وزيري الأوقاف والتضامن الإجتماعي ومساعد وزير الداخلية بتسليم قسيمةسفر مجانية لعدد اثنين من الحجاج الأكبر سنًا المتواجدين اليوم في الاحتفالية التي اقامتها وزارة الطيران المدني

كما أجرى حلمي السحب العلنى لاختيار الفائزين بقسائم أخري تتضمن رد 50% من قيمة تذكرة السفر لعدد 2 من الحجاج، وخلال السحب العلني فاز 5 حجاج بقسائم وزن إضافي مجانية، بالإضافة إلى فوز 4 من الحجاج بهدايا عينية مقدمة من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لعدد 5 حجاج خلال قرعة السحب العلني، حيث تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف جنيه لكل حاج.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الطيران المدني بتوديع حجاج بيت الله الحرام بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي

60 ألف حاج يغادرون علي متن رحلات “مصر للطيران”

ومن المقرر ان تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة، وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و100 رحلة إلى المدينة المنورة، ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة بواقع 141 رحلة من مطار جدة و133 رحلة من المدينة المنورة، جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام في 23 مايو 2024؛ وسوف تنتهي مرحلةالذهاب في 10 يونيه الحالي، حيث ستبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو ٢٠٢٤.