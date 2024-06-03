جهاز 15 مايو يرصد مخالفات البناء بمناطق الإسكان

وجّه على سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بضرورة المتابعة الدورية على مستوى المراحل بالمدينة لرصد جميع المخالفات والتصدى لها بكل حزم حيث ياتي وفى إطار المرور اليومى والمكثف على مستوى جميع المراحل بالمدينة من قبل إدارة الأمن لرصد التعديات والمخالفات كافة.

أشار رئيس تنمية مدينة 15 مايو إلى أن أفراد الأمن بجهاز المدينة قاموا اليوم بالمرور على منطقة الإسكان الاجتماعي والإسكان العائلي بالمرحلة الرابعة بالمدينة ضمن المتابعة الدورية على مستوى جميع المراحل.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو بأنه تم رصد قطعة جاري في تجهيز بناء سطح كامل بها مخالف للشروط البنائية، موضحًا أن الحملة قامت برصد قطعة قام صاحبها ببناء السطح بالكامل.

أضاف رئيس الجهاز أنه أثناء المرور تم رصد قطعة قام صاحبها ببيع البدروم واستغلاله بنشاط تجاري وهو مخالف لشروط التعاقد، لافتًا إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة لإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين.