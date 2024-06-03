البيت الأبيض: “حماس” اطلعت على مقترح بايدن قبل إعلانه بيوم واحد

أكد البيت الأبيض أن خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن، هى مقترح إسرائيلي جاء نتيجة جهد دبلوماسي أمريكي إسرائيلي مشترك، ومقترح وقف إطلاق النار في غزة اطلعت عليه حماس قبل إعلانه بيوم واحد ونعتقد أن عليهم قبوله.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة ستترك للإسرائيليين الفرصة لاتخاذ قرارهم بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ونوه بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن شعر بأنه يجب إطلاع العالم على تفاصيل خطة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تفصح في الوقت الحالي عن الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن المقترح.