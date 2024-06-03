منتخب البرتغال يستبعد أوتافيو ويضم لاعب السيتى بدلًا منه

أعلن منتخب البرتغال، اليوم الإثنين، عن استبعاد أوتافيو لاعب النصر السعودي من قائمته التي تخوض منافسات يورو 2024 الشهر الجاري.

وجاء استبعاد أوتافيو بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال، والتي سيغيب على إثرها لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وضم روبرتو مارتينيز ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي بدلًا من أوتافيو.

وشهدت القائمة تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، استعدادًا للمشاركة في البطولة للمرة السادسة في مسيرته، إضافة لزميله في الفريق أوتافيو مونتيرو، كذلك روبن نيفيز متوسط ميدان الهلال.

قائمة منتخب البرتغال

وضمت قائمة منتخب البرتغال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا - خوسيه سا - روي باتريسيو.

خط الوسط: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو دالوت - جونزالو إيناسيو - جواو كانسيلو - نيلسون سيميدو - نونو مينديز، بيبي - روبن دياز.

خط الوسط: برونو فرنانديز - جواو نيفيز - جواو بالينيا - أوتافيو مونتيرو - روبن نيفيز - فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - كونسيساو- جونزالو راموس - جواو فيليكس - بيدرو نيتو - رافائيل لياو.

ويتواجد منتخب البرتغال على رأس المجموعة السادسة في يورو 2024 رفقة منتخبات تركيا، جورجيا وجمهورية التشيك.