الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتظام السعيد ودونجا ونداى فى تدريبات الزمالك الجماعية

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

انتظم عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن تدريب الأمس بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وشارك اللاعبون في جميع الفقرات بصورة طبيعية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة في مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خاصة بالكرة، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وخاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزه بدنيًا بالشكل الأمثل، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد عبدالرحمن علي مدافع فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على تصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين في الفترة الحالية للتدريب مع الفريق الأول.

الزمالك عبد الله السعيد دونجا إبراهيما نداي نداي

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