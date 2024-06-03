وزير المالية الإسرائيلى يدعو لتوجيه ضربات نحو بيروت

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إلى ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، في مسعى جديد لتصعيد العنف وخطاب الكراهية والتطرف الذي اشتهر به الوزير اليميني حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريش، إن العرض الإسرائيلي الذي طرحه بايدن "خطير"، وإذا وافقت الحكومة على الصفقة سنعمل على استبدال الحكومة.

وأضاف: “قلت لنتنياهو إننا نقف إلى جانبك لتحقيق الحسم وسنقف ضدك إذا اخترت الاستسلام"، متابعًا: "لا بد من ضرب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا”.