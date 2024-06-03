الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية الإسرائيلى يدعو لتوجيه ضربات نحو بيروت

سموتريش
سموتريش

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إلى ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، في مسعى جديد لتصعيد العنف وخطاب الكراهية والتطرف الذي اشتهر به الوزير اليميني حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريش، إن العرض الإسرائيلي الذي طرحه بايدن "خطير"، وإذا وافقت الحكومة على الصفقة سنعمل على استبدال الحكومة.

وأضاف: “قلت لنتنياهو إننا نقف إلى جانبك لتحقيق الحسم وسنقف ضدك إذا اخترت الاستسلام"، متابعًا: "لا بد من ضرب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا”.

وزير المالية الإسرائيلي سموتريش بتسلئيل سموتريش بيروت نتنياهو

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