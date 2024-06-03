لابيد يهاجم نتنياهو ويحذر من إفساد "صفقة بايدن" لوقف الحرب

هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، رئيس الكنيست، بقوله: “سيدي الرئيس، لا أعرف ما إذا كنت تتابع ما يحدث في الساعات القليلة الماضية”.

وقال لابيد، إن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ذهب إلى مكتب رئيس الوزراء وطلب مقابلة، لافتًا إلى أنه لم يُسمح لـ بن غفير برؤية الصفقة التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب.

وأضاف: “أريد أن أذكركم، الأمريكيون رأوا هذه الصفقة، والقطريون رأوا هذه الصفقة، والمصريون رأوها. ورأى جميع المهنيين هذه الصفقة، ورأى مجلس وزراء الحرب هذه الصفحة، فقط نحن في وضع يكون فيه رئيس الوزراء لا يسمح للإسرائيليين برؤيتها”.

ومضى قائلًا: من الواضح تمامًا أنه سيتم تدنيس الصفقة، إذا كان عليه أن يخرب ويحاول أن يفعل كل شيء لتدمير عملية اقتراح نقله رئيس الوزراء إلى الأمريكيين فهذا ليس اقتراحًا أمريكيًا.

وواصل: هذا هو اقتراح رئيس الوزراء نتنياهو، اقترح صفحة حيث توجد صفقة موقعة، وهذه الصفحة لا يسمح برؤية تعويذة مريرة في نجبير، لأنه بالطبع سيخربها.

وقال لابيد: لذلك أريد أن أذكر خريطة مكتب رئيس الوزراء وعائلات الخاطفين لديهم 82 إصبعًا في هذا المبنى لصالح صفقة المختطفين، 82 إصبعًا سيرفعون أيديهم وسيفعلون ذلك على شاشة اللمس.

ودعا إلى التصويت لصالح الصفقة، لأن إسرائيل بحاجة لإعادة المختطفين إلى ديارهم لأن هؤلاء الجنود الشباب بحاجة إلى ذلك، وكل شخص تحت أنفاق حماس يجب أن يعيده إلى المنزل.