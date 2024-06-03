نائبة: استقالة الحكومة تعكس روح المسئولية والشفافية للقيادة السياسية

قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن تقديم د. مصطفى مدبولي استقالة الحكومة للرئيس السيسي يعكس روح المسئولية والشفافية التي تتسم بها القيادة الحالية.

وأضافت رحاب، في تصريحات اليوم، أن الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والعبور بالدولة من الأزمات العالمية المتتالية إلى بر الأمان.

وأكدت عضو النواب أن تجديد الرئيس السيسي الثقة في مدبولي يأتي في وقت حاسم، حيث تواجه بلدنا تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة.

وتابعت أن هذا التجديد دليل على قدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، التي هي محل تقدير واحترام.

وأعربت عضو النواب عن ثقتها في د. مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات لاستكمال العمل على تنفيذ وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت رحاب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات الوطنية.

ولفتت عضو النواب إلى أن الحكومة الجديدة مطلوب منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق.