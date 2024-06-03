الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة: استقالة الحكومة تعكس روح المسئولية والشفافية للقيادة السياسية

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن تقديم د. مصطفى مدبولي استقالة الحكومة للرئيس السيسي يعكس روح المسئولية والشفافية التي تتسم بها القيادة الحالية.

txt

بعد الإعلان عن استقالة الحكومة.. تحديات واجهت حكومة مدبولي خلال 6 سنوات

وأضافت رحاب، في تصريحات اليوم، أن الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والعبور بالدولة من الأزمات العالمية المتتالية إلى بر الأمان.

وأكدت عضو النواب أن تجديد الرئيس السيسي الثقة في مدبولي يأتي في وقت حاسم، حيث تواجه بلدنا تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة.

txt

"الريادة": الحكومة السابقة عملت فى ظروف صعبة وحققت جزءًا من طموحات المواطن

وتابعت أن هذا التجديد دليل على قدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، التي هي محل تقدير واحترام.

وأعربت عضو النواب عن ثقتها في د. مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات لاستكمال العمل على تنفيذ وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت رحاب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات الوطنية.

ولفتت عضو النواب إلى أن الحكومة الجديدة مطلوب منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق. 

النائبة رحاب موسى حزب إرادة جيل استقالة الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل