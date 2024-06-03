الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكرم القصاص: التغيير الوزارى الجديد كان متوقعًا

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص على تكليف الرئيس السيسي بتشكيل حكومة جديدة، قائلًا: "التغيير الوزاري متوقع من مدة، بعد أداء اليمين". 

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن تغيير الحكومة يعتبر عرفًا وليس شيئًا دستوريًا، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع وجود تعديلات حكومية بوجود الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن الحرب على غزة بالإضافة إلى وجود التحديات المختلفة التي واجهتها الحكومة، فكان من الطبيعي وجود التفات سواء للتحولات الدبلوماسية، أو العمل وهي تحديات كبيرة جدًا، لكن في النهاية فإن مصر هي دولة مؤسسات، وبالتالي فإن التغيير يأتي في أوانه ووقته.

وأوضح أن التغيير ليس مقتصرًا على الوجوه فقط، وإنما على السياسات أيضًا، والتحمل المشترك وتوجيهاته بأنه ربما تكون الحكومة بشكل عام نجحت في استكمال مسيرة حكومة الدكتور شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي.

التغيير الوزاري الجديد الحكومة الجديدة الإعلامية شيرين عفت تشكيل حكومة جديدة

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