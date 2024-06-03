تغيير لمواجهة التحديات.. وزراء تخطوا 10 سنوات في حكومة مدبولي

إشادات كثيرة حظى بها قرار التعديل الوزاري المرتقب في مصر اليوم، وذلك نتيجة وجود وزارت تخطت العشر سنوات دون تغيير، ويعتبر وزرائها هم الأطول تعميرًا في مجلس الوزراء الحالي الذي من المقرر أن يشهد تعديل قريب.

وكانت الإشادات حول ضرورة وجود تعديل وزاري قريب من شأنه التطوير من أداء الوزراء وخلق خطط ورؤية جديدة، وهو ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي بشدة نتيجة الأزمات العالمية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

استقالة حكومة مدبولي

واليوم، قدم رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين.



وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.



كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.



فما هي الوزارات التي ظلت لوقت طويل في حكومة مدبولي، نرصد في التقرير التالي أبرزهم:

البداية مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث تخطت مدته 10 سنوات كاملة و6 أشهر، في حكومة مدبولي.

ثم يأتي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر حيث قضى مدة 10 سنوات كاملة في الوزارة، ونازال مستمرا حتى الآن.

وتعتبر نفس مدة السفير سامح شكري، وزير الخارجية المستمر في منصبه.

ويأتي من بعدهم الدكتور طارق الملا، وزير البترول، قضى مدة 8 سنوات في منصبه.

أبرز حكومات مصر

ومرت مصر بتعديلات وزارية كثيرة منها حكومة الدكتور حازم الببلاوى من 16 يوليو 2013 حتى فبراير 2014، وقد انتهت بتقديم استقالته قم حكومة المهندس إبراهيم محلب من مارس ۲۰۱٤ حتى يونيو ۲۰۱٤، وانتهت بتقديم استقالته.



ثم حكومة "هشام قنديل"، بدأت عملها في يوليو 2012، وفي مايو 2013، تم الإعلان عن تعديل حكومي شمل تسع وزارات، واستقالت في يوليو 2013.



حكومة عصام شرف منذ 3 مارس - 1 ديسمبر ٢٠١١ ثم حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011 - 30 يونيو.