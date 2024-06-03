الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غالبيتهم بإدارة إدفو.. تعليم أسوان تعلن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2024

أوائل الطلاب الشهادة
أوائل الطلاب الشهادة الإعدادية بأسوان

اعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، مساء اليوم الأثنين، أسماء أوائل الطلاب الحاصلين علي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024.

حيث حققت إدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، أعلى نسبة للطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين علي الدرجات النهائية.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان 

وجاءت أسماء أوائل الطلاب الحاصلين علي الدرجة النهائية وتبلغ 280 درجة،في الشهادة الإعدادية للعام الدارسي الحالي كالتالى:

بيشوى ميخائيل رزق حنا، درسة طه حسين الاعدادي، و سلمى سمير محمود حسن، مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية، و رضوه محمد الصغير، مدرسة السلام اكاديمي الخاصة للغات، جنى محمد عطيتو، مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية، والاء أحمد عبدالحليم، مدرسة الشماخية الأعدادية، و الزهراء محمد مهدي حماد، مدرسة القنان الاعدادية القديمة، و أروى أحمد أدم خليل، مدرسة القنان الاعدادية القديمة، و إيمان ضياء الدين محمد أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان 

جدير بالذكر أن اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح 76.14%. 

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82%، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8%. 

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب. 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا  و120 طالبا وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألفا و649 طالبا وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوما. 

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: ( https://info.aswan.gov.eg ).

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