«اشتياقي لك أكبر».. محمد محمود عبدالعزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده

حرص محمد محمود عبد العزيز على توجيه رسالة مؤثرة لوالده الراحل محمود عبد العزيز بمناسبة ذكر عيد ميلاده التي تحل غدا ٤ يونيو.

شارك محمد صورة من كواليس مسلسل الغول اخر اعمال والده، عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلاً: “بكرة إن شاء الله ٤ يونيو وده يوم بالنسبالى طول عمره مهم وهايفضل مهم لأنه يوم عيد ميلاد ابويا اللى بالنسبالى ابنى واخويا وصاحبى وضهرى وسندى، أولًا كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى أحسن حال وزى عادتنا لازم أكون أول واحد يبوس ايدك وراسك وآخد الحضن التمام”.

وأضاف:“ثانيًا انا احساسى بالاشتياق بقا اكبر واعمق بكتييييير من كلمة واحشنى لدرجة انى مابقتش لاقى كلمه توصف اللى جوايا لحضرتك، ثالثًا اتمنى ان الهدايا بتاعتى تكون بتوصل وبتعجب حضرتك وتكون راضى عنى”.

وتابع “ملحوظة.. الصورة دى من كواليس تصوير البرومو الخاص بمسلسل {راس الغول}، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.