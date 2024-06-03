الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اشتياقي لك أكبر».. محمد محمود عبدالعزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

حرص محمد محمود عبد العزيز على توجيه رسالة مؤثرة لوالده الراحل محمود عبد العزيز بمناسبة ذكر عيد ميلاده التي تحل غدا ٤ يونيو.

شارك محمد صورة من كواليس مسلسل الغول اخر اعمال والده، عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلاً: “بكرة إن شاء الله ٤ يونيو وده يوم بالنسبالى طول عمره مهم وهايفضل مهم لأنه يوم عيد ميلاد ابويا اللى بالنسبالى ابنى واخويا وصاحبى وضهرى وسندى، أولًا كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى أحسن حال وزى عادتنا لازم أكون أول واحد يبوس ايدك وراسك وآخد الحضن التمام”.

وأضاف:“ثانيًا انا احساسى بالاشتياق بقا اكبر واعمق بكتييييير من كلمة واحشنى لدرجة انى مابقتش لاقى كلمه توصف اللى جوايا لحضرتك، ثالثًا اتمنى ان الهدايا بتاعتى تكون بتوصل وبتعجب حضرتك وتكون راضى عنى”.

وتابع “ملحوظة.. الصورة دى من كواليس تصوير البرومو الخاص بمسلسل {راس الغول}، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.

محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز مسلسل الغول ذكرى عيد ميلاد الساحر راس الغول

مواد متعلقة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأخيرة.. محمد محمود عبد العزيز يطالب بحضانة ابنته

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لمحمد محمود عبد العزيز في "امبراطورية ميم"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل