أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن حرص الحكومة على بذل الجهود المُتميزة لتسهيل بعثة حجاج بيت الله الحرام؛ مؤكدًا على التزامهم برعاية البعثة منذ دخولها أرض المطار وحتي سفرهم سواء على متن رحلات شركة مصر للطيران أو شركات الطيران الأخرى العاملة في هذا الموسم وحتى عودتهم بسلام مرة أخرى إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

جاء ذلكً خلال احتفال وزارة الطيران المدني من خلال شركاتها التابعة بإقامتها بشكل دوري كل عام تزامنًا مع انطلاق رحلات موسم الحج على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وفي أجواء سادتها مشاعر الفرحة والبهجة.

بحضور 3 وزراء.. تفاصيل احتفالية توديع بعثة الحج بمطار القاهرة

وشهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج الرسمية؛ احتفالية توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ /2024 م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، وذلك بحضور لفيف منقيادات وزرات الطيران المدنى والداخلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف والجمارك والحجر الصحى.

وافتتح الحفل بتلاوة عطره من آيات من الذكر الحكيم قدمها الشيخ احمد نعينع.

كما قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم تلك الفريضةالمباركة،، متمنيًا لهم أن تكون تجربة سفرهم على متن رحلات الشركة الوطنية سهلة ومُيسرة.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني بكافةهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في ضوءالخطة التي تم وضعها سلفًا بما يحقق إنسيابية تشغيل الرحلات ويضمن راحة جميع الحجاج في مرحلتي الذهاب والعودة، وخاصة كبارالسن وذوي الهمم "؛ مشيدًا بالتنسيق والتعاون التام مع كلً من السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في احتفالية توديع حجاج بيت الله الحرام قبل سفرهم، مشيرًا أن الحج هو تلبية دعوة الله لمن اختارهم لزيارته ودعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم في رحلتهم المباركة فمن يؤدي الحجفهو تيسير من الله عز وجل.

وأشار إلى أن البعثه الرسمية سخرت طاقاتها بتكليف 35 باعث وواعظ من الأئمة والعلماء حيث تم إعداد دوراتتدريبية متخصصة لهم عن كيفية تيسير رحلة الحجاج طالبا من الجميع مساعدة كبار السن وذوي الهمم، وأن لا يشغلوا أنفسهم سوىبعبادة الله والتكبير وكثرة الدعاء بيقين الاستجابة لأنفسهم ولأحبائهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يرزق الله أهلها من واسع رزقه متمنيًاللحجاج أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال.



بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500 حاج

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500 حاج، تم اختيارهم من ضمن23،500 متقدم بطلبات الحج لعام 2024 من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الاختيار تم بطرق تتسم بالشفافية والنزاهة ومراعاتتكافؤ الفرص، هذا وتستضيف وزارة التضامن الاجتماعي 295 من زملاء البعثات الطبية وواعظين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرهم منزملاء الوزارات الشريكة.

وأشادت “القباج” بدور المؤسسة القومية لتيسير الحج الرائع في الخدمة والكفء في الأداء مع مراعاة ترشيد تكلفة الحج في ظل الخبرةالطويلة التي أصبحت لديها، كما توجهت بالشكر أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني والمدير التنفيذي للمؤسسةالقومية لتيسير الحج ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وأكدت أنه تم بذل قصارى الجهود للتعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكةالمكرمة أو المدينة المنورة بأيسر الطرقوبأكثر أسعار معقولية، كما تم التعاقد مع شركات النقل الجمعيات في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، وسيقوم الزملاء بالمؤسسة المسئولين عن بعثة حج الجمعيات بتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

وأضافت القباج أنه تم تدريب المشرفين الموكلين بمهمة الإشراف على خير وجه وبمتابعة الحجاج وتوفير المعلومات السليمة والوقتية وتذليلكافة العقبات والرد على الاستفسارات، وقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا.

وفي الإطار نفسه، أشاد اللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج الرسمية بأداء شركة مصر للطيران وانتظامية تشغيل رحلاتها الجويه، موضحًا أنه من المقرر أن يتم نقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج قرعة الداخلية،

مؤكدًا أنه في ضوء توجيهات وزير الداخلية بالاستعداد التام وتوفير الدعم اللازم وكذا اختيار الكوادر البشرية المتميزة ذات كفاءة عالية، وتوفير المقومات الطبيةواللوجيستية وكذلك العيادات الطبية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة واختيار فنادق قريبة ومميزة للحجاج،

كما قدم رئيس بعثة الحج الرسمية الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد .

حل اي مشكلات قد تواجه الحجاج



وقال الطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تحرص مصر للطيران على تنظيم هذا الاحتفال سنويًا لما له من منزلة خاصةلنا".،، مشيرًا أننا نُكرس كل طاقتنا لحل ‏أى مشكلات قد تواجه الحجاج في مرحلتى السفر والعودة، هذا وتحرص شركة مصر للطيران علىتقديم خدمة مُميزة تليق بالسادة حجاج بيت الله الحرام في هذة الرحلة المباركة وتحرص علي راحتهم من خلال البعثة التي تضم أكفأالعناصر البشرية من كافة التخصصات لتقديم أقصي ما في وسعهم لخدمتهم وإستقبالهم ‏في كل من مطارات جمهورية مصر العربيةومطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لإنهاء كافة إلاجراءات بسهولة ويسر، ‏وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

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