رمضان عبدالمعز: نبينا الكريم أمرنا بالإقبال على العبادات بنشاط وحب

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العبادات تقضى بهمة ونشاط، معبرًا: "النبي أمرنا بالإقبال على العبادات بنشاط وحب شديد، ويجب الابتعاد عن الكسل والفتور".

العج والسج

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إعلان الوحدانية لله والإخلاص المطلق لله من أساسيات صلاح الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الحج العج والسج".

وأضاف: "السج هو المنهمر بغزارة، فالناس تذبح الأضاحى والهدى للحجاج، حتى تذهب للفقراء فى هذه الأيام المباركة".

الحج المبرور

وتابع: "أمام العج، فهو الجهر بالتلبية، إعلان التلبية بالنداء، نحن رهن إشارتك يا رب (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك)، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقالوا وما بر الحج يا رسول الله، إطعام الطعام وطيب الكلام".

وأضاف: "لو عاوز يكون حجك مبرور أطعم الطعام، وخلى كلامك طيب، وأعلن الوحدانية لله، وخلى نيتك لله، وادعى ربنا ألا يكون فى حجك رياء".