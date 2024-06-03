الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهمين بسرقة سائق توك توك بالإكراه في الجيزة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قررت جهات التحقيق فى جنوب الجيزة، بحبس عاطلين فى اتهامهما بسرقة سائق توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح في الهرم.

واعترف المتهمان بالواقعة، بأنهما استقلا مع سائق التوك توك وفي منتصف الطريق، قاما بتهديده بالسلاح الناري (فرد خرطوش)، لسرقة التوك توك، واستوليا على الهاتف، ثم باعا التوك توك المسروق لسائق تم تحديد هويته، وقسما المبلغ المالي

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة، وذكر أن شخصين هدداه بسلاح نارى، واستوليا على “هاتفه المحمول”، ومركبة "التوك توك".

بإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبحوزة أحدهما (فرد محلى "المُستخدم فى الواقعة") وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية (مالك محل هواتف محمولة، "سائق") "أمكن ضبطهما"، وبحوزتهما الهاتف المحمول ومركبة "التوك توك" المستولى عليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين

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