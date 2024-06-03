الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبر الدستور الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس الترم الثاني، على مدار الأيام الجارية، بعد اكتمال أعمال التصحيح والمراجعة، واعتمادها رسميًا من قبل المحافظ المسئول.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، تظهر في كل محافظة على حدة، وأن المديريات التعليمية في المحافظات هي المعنية بتحديد مواعيد إعلان النتائج.

وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي والجاري، ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظات عدة.

وكانت محافظة بورسعيد، صاحبة السبق في إعلان النتائج للفصل الدراسي الثاني على غرار الفصل الأول.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة

وظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بنسبة نجاح ٨٤.٧%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • زيارة البوابة الالكترونية للمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من هنا.
  • اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 دمياط الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2024 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

ولطلاب محافظة بني سويف، يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

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