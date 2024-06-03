أحدثها جوائز الدولة ونوادي المسرح.. طفرات الثقافة بحكومة مدبولي

طفرة ثقافية شهدها قطاع الثقافة في مصر خلال تولي د.مصطفي مدبولي رئاسة الوزراء أبرزها جوائز الدولة والتي أعلنت قبل أيام.

جوائز الدولة المصرية

ومن أبرز الطفرات التي شهدها قطاع الثقافة في مصر خلال حكومة مدبولي أحدثها الأسبوع الماضي، خيث أعلنت جوائز الدولة للعام 2024 يوم الثلاثاء الماضي 29 مايو الماضي. في فروعها: التقديرية والتشجيعية النيل والتفوق.

وتبلغ قيمة جائزة النيل في مجالات الفنون والآداب وفي مجال العلوم الاجتماعية، 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، كما أضيف جائزة النيل للمبدعين العرب وتضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

بينما تضم جوائز الدولة التقديرية مجالات الفنون، والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

وبين جوائز الدولة أيضا، جائزة التفوق في مجالات العلوم الاجتماعية الآداب والفنون، قيمة كل جائزة منها 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

بينما تضم جوائز الدولة التشجيعية 32 جائزة، تبلغ قيمة كل جائزة منها 50 ألف جنيه، بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون، وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.

مهرجان نوادي المسرح

وفي إطار طفرات قطاع الثقافة، وقبل يومين اختتمت فعاليات الدورة 31 لمهرجان نوادي المسرح، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقدم به 24 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وصاحب المهرجان إصدار نشرة يومية، بجانب ندوات نقدية أعقبت العروض شارك بها نخبة من النقاد والمخرجين والكتاب المسرحيين.

كما شهد المهرجان إقامة المرحلة الأولى من ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة لمدة 12 يوما في مجالات "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

رفع كفاءة وتأهيل المنشآت الثقافية

وبين الطفرات التي شهدها قطاع الثقافة في مصر خلال حكومة مدبولي إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر إضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية.

من أبرز هذه المنشآت افتتاح وإعادة تشغيل دار الكتب بباب الخلق، قاعة الاطلاع بدار الكتب والوثائق القومية، استعادة مكتب الهيئة العامة للكتاب ببيروت، منفذ بيع هيئة الكتاب بجامعة بنى سويف، متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، مكتبة البحر الأعظم، مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، قصور ثقافة السينما بجاردن سيتى، الرديسية بأسوان، قنا، الاقالتة وحوض الرمال بالاقصر، بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية، دمنهور.

فضلا عن تطوير مسارح الطليعة،العرائس، الكوميدى، الشباب والغد. كما تم تدشين الدراسة بالمعهد العالي لفنون الطفل ومدرسة الفنون ومركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون إضافة إلى تأسيس فروع لأكاديمية الفنون في محافظة أسيوط بالتعاون مع جامعتها ومحافظة الغربية ودمياط الجديد ومعهد عالي للسينما ببرج العرب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأيضًا العمل على إنشاء معهد عالي للفنون الإفريقية وقسم خاص للدراسات الحرة يتبع الكونسرفتوار وفى ذات السياق، والمركز الثقافي بالشروق، والمسرح القومي ومسرح السامر، وقصر ثقافة روض الفرج.

سلسلة جوائز بمكتبة الإسكندرية

كما تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق سلسلة من الجوائز من أبرزها جائزة عالمية باسم المكتبة، وجائزة للتشجيع على القراءة، جديدة مبتكرة، وجائزة موجهة لإبداعات الطفولة.