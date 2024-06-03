يلعب له علي زين.. رئيس دينامو بوخارست يؤكد: تعاقدنا مع مدرب يد الأهلي

أكد إيان بوبا رئيس نادي دينامو بوخارست الروماني لكرة اليد، اليوم الاثنين، تعاقدهم مع الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لـالأهلي، لتدريب الفريق خلفًا لـ تشافي باسكوال.

ورحل تشافي باسكوال عن تدريب دينامو بوخارست، من أجل تدريب فيزبيريم المجري والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري يحيى الدرع.

وقال بوبا في تصريحات لموقع digi سبورت الروماني: "تشافي باسكوال غادرنا وسنستبدله بالإسباني ديفيد ديفيز صاحب الخبرة العالية".

ويلعب المحترف المصري علي زين لاعب الأهلي وبرشلونة السابق، لصفوف دينامو بوخارست.

وتولى ديفيز تدريب يد الأهلي منذ عام 2022، وقادهم لتحقيق بطولة الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

يُذكر أنه سبق لـ ديفيز البالغ من العمر 47 عامًا، العمل كمدير فني لمنتخب مصر بين عامي 2018، 2019.