أول رد لـ محمد رمضان بعد انتقادات جمهور نهائي دوري الأبطال

رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات التي طالت حفله الذي أقيم على هامش فعاليات نهائى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجي التونسي.

وقال رمضان: "تشرفت كأول فنان في التاريخ يحيي حفل نهائي أبطال إفريقيا.. شكرًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وشكرا لـ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتشرفت بمعرفت هيرو غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والسفير التونسي محمد بن يوسف.

https://www.instagram.com/p/C7wPFuzoFlk/?igsh=emo2ZDc4djB5aHFo

ويعيش رمضان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي حيث يواصل تحضيره للكثير من الحفلات، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية من بينهم فيلمه "أسد أسود" الذي أصبح اسمه بعد التعديل "أسد".