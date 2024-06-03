الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تكشف موعد بداية الصيف والتغيرات الجوية المتوقعة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تغيرات جوية جديدة تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء فصل الصيف رسميًا.

وتوقعت الأرصاد أن يبدأ فصل الصيف في مصر 20 يوينو المُقبل ويستمر لمدة 3 أشهر، لافتة إلى ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على أنحاء الجمهورية كافة.

سمات فصل الصيف

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض سمات فصل الصيف المتوقع حدوثها، وتشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على جميع البلاد، مشيرة إلى بعض التأثيرات الناتجة عنهما وعلى صحة الإنسان.

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ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الهيئة إنَّه كلما كان الهواء دافئًا زادت كمية بخار الماء الذى يحمله وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء. 

وتابعت الأرصاد في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أنَّه ارتفاع نسب الرطوبة في فصل الصيف يعمل على المزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ٣ إلى ٥ درجات مئوية، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

أوضحت أنَّ السبب يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، حيثُ يقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد الجسم.

ارتفاع درجة الحرارة

ولفتت إلى أنَّه عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة يقوم  بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنَّ المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنزل ممكن أن يصل بالجسم إلى حالة الجفاف.

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