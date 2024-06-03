القبض على 5 أشخاص في مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة الواصفية في مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل المشاجرة

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة حول مأسور مياه في قطعة أرض زراعية.

وأسفرت الواقعة عن إصابة شخصين بطعون نافذة وشخص آخر بخدوش، كما تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث ابو صوير من السيطرة علي المشاجرة والقاء القبض علي 5 أشخاص من المتهمين وجاري التحقيق معهم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الي اقرب مستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما انتشرت قوات الأمن في مكان وقوع المشاجرة وفرضت الملاحظة لمتابعة الحالة الأمنية في المنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.