إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء أتوبيسات سياحية خاصة للجنايات

أحالت جهات التحقيق بالجيزة، 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أجزاء أتوبيسات سياحية خاصة بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حارسين "جراج" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لسرقتهما أجزاء 4 أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئا النية (تاجرى "خردة") أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وتم تحُرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.