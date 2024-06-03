الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض طفيف للدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-6-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 خلال التعاملات المسائية..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك ينشر موقع "الدستور" قائمة بأسعاره في البنوك خلال السطور التالية.

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية  

يستعرض الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، فقد شهد متوسط سعره انخفاضًا ليبلغ 47.07 جنيه للبيع و47.21 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما شهد سعر الدولار اليوم الاثنين انخفاضًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية  مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية  في بنك الاسكندرية ليبلغ نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-6-2024 مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 59.94 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.04 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.55 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

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