قرارات وزير التموين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (خاص)

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (19) لسنة 2024، حصلت "الدستور" علي نسخة منه، بخصوص الاستعدادات النهائية لعيد الأضحي المبارك.

القرار جاء وفقا لعدد من التوجيهات الوزارية، وكذلك الطلب المقدم من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاته بشأن منح العاملين بالمطاحن إجازة عيد الأضحى 4 أيام اعتبارًا من 15 وحتى 18 يونيو الجاري.

المادة الأولى:

. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ م يتم منح المطاحن التموينية (قطاع عام - قطاع خاص إجازة لمدة (1) أيام متتالية أيام ١٦٠١٥، ۱۷، ۲۰۲٤/٦/۱۸ وعلي المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار شركة سمارت بها، وذلك بحد أقصي يوم السبت ٢٠٢٤/٦/٨

تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإرسال ملف إكسيل الكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات علي مستوى الإدارات التموينية التابعة لها علي الإيميل الخاص بكل مديرية، متضمنًا علي البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية.

تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف الإكسيل المشار إليه أمام الخانات المحددة بأيام ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠٢٤/٦/١٨

وقيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بإعادة إرسال الملف إلكترونيًا على الايميل الوارد منه الملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت)، وكذلك الوزارة علي أن يتضمن الملف علي بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، وذلك بعد تحديد أيام الإجازات المملوكة أمام كل مخبز، وذلك بحد أقصي يوم السبت ٢٠٢٤/٦/٨.

وعدم قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/١٥ حتى ٢٠٢٤/٦/١٨ علي نظام إدارة المخابز بالمديرية.

ويتم صرف حصة أيام ١٥، ۱٦ ۱۷۰، ٢٠٢٤/٦/۱۸ من الأقماح لهذه المطاحن مقدمًا وطبقًا لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني، وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الأقماح المحلية والمستوردة للمطاحن التموينية خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/١١ حتى ۲۰۲٤/٦/٢٠، وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامج المشار إليه. تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام ١٥ ۱٦ ۱۷۰، ۲۰۲۵/۹/۱۸ طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز علي أن يتم إتاحة صرفها مع أيام ٢٠٢٤/٦/١٤٠ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۱

تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشرة AM إلى الساعة الثانية AM، وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية AM حتي نهاية اليوم، وذلك خلال أيام ۱۱، ۱۲، ١٣، ١٤ / ٢٠٢٤/٦.

تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإتاحة صرف يوم للمخابز الحاصلة على إجازة يوم ٢٠٢٤/٦/١٨ طبقا لمبيعات آخر يوم عمل لها قبل الإجازة.

المادة الثانية:

تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.

المادة الثالثة:

. إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ٢٠٢٤ لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم وقفة عرفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هـ، علي أن يتم استئناف العمل اعتبارًا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هـ.

يتم الإعلان عن هذه المواعيد مقدما بمكان واضح وظاهر بكل موقع تخزيني.

المادة الرابعة:

على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخه.

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