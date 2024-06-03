محمود مسلم: الأمن القومى أولوية.. ومن لا يرى ذلك ساذج أو متآمر

أوضح الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، سبب تصدر عبارة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في بيان تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مسلم، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر مستهدفة طوال الوقت، ومن لا يرى أن مصر مستهدفة إما ساذجًا أو متآمرًا، لأن مصر حدودها كلها ملتهبة وساخنة، والأمن القومي يفرض نفسه كأولوية حكومية.

وأردف أن الأمن القومي هدف رئيسي، للحكومة، والرئيس السيسي كان عنده بعد نظر، عندما اشترى أسلحة وطور الجيش، بينما كان البعض يرى أنه إنفاق لا طائل منه، لكن الرئيس رأى أنه لا بد أن نكون مستعدين في ظل إقليم ملتهب وتطرف، على حدود مصر.

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