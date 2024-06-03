الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم تربية الكلاب في المنزل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث، خلال الآونة الأخيرة، عبر المواقع الإلكترونية، عن حكم تربية الكلاب فى المنزل، حيث توجد حالة من الخوف والتوجس لدى عدد كبير من الناس، بسبب تربية الكلاب، حيث يتخوف البعض من إرتكاب مخالفة شرعية، حال القيام بتربية الكلاب داخل المنزل.

حكم تربية الكلاب فى المنزل

كشفت علماء الأزهر الشريف، حول حكم تربية الكلاب فى المنزل،  عن أن الأصل عند الجمهور النهي عن تربية الكلاب في البيت أو المنزل أو الشقة، وذلك يأتى  بالاستناد إلى رأي الجمهور من العلماء وخاصة الشافعية، الذي يحرم تربية أو اقتناء الكلاب داخل المنزل وفي أماكن الصلاة لما لها من ضرر.

جمهور العلماء يكشف حكم تربية الكلاب فى المنزل 

وأجاز جمهور علماء الدين،  أن تربية الكلاب بهدف الصيد أو الحراسة فقط، على أن تستقر في أماكن خاصة بعيدة عن المنزل: "الأصل عند الجمهور وخاصة عند الشافعية أن الكلب والخنزير نجسان نجاسة مغلظة، ويقتصر الاقتناء على الصيد أو الحراسة، إضافة إلى ذلك تجهيز أماكن خاصة له وملابس خاصة عند التعامل معه.

حكم تربية الكلاب في المنزل؟.. الإفتاء تجيب

قصة أهل الكهف تكشف حكم تربية الكلاب داخل المنازل 

وكشف علماء الافتاء أن حكم تربية الكلاب داخل المنزل، يظهر فى  رأى السادة المالكية في اقتناء وتربية الكلاب في المنزل، بالتأكيد على جواز ذلك وعدم تحريمه، واستدل على ذلك أيضًا بأن أهل الكهف كان برفقتهم كلب وكانوا من أولياء الله، وجرى اصطحابه من أجل الحراسة، لذلك يبقى المجال مفتوحًا أمام الشخص الذي يرغب في اقتناء كلب أن يختار الرأي الأنسب بالنسبة له: «من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. 

وأوضح علماء الدين، أن الاقتناء إذا كان بداعي الحراسة أو الصيد فسيكون ذلك مباحًا في رأي المالكية، وفي حال لم يكن لأي من السببين، فالأولى ترك ذلك، بشكل دائم. 

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