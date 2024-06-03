ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟ محمود مسلم يجيب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إنه ينتظر من الحكومة المقبلة التواصل أكثر مع الشارع، وأن تجد آلية لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن المشاكل الاقتصادية التي ظهرت تحتاج دمًا جديدًا في الحكومة وآليات مختلفة للتعامل معها.

ولفت، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الحكومة واجهت كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ما سبب آثارًا اقتصادية كبيرة وأدت لمشكلة اقتصادية، تم حل جزء منها بسبب الساحل الشمالي ورأس الحكمة، لكن تلك الأمور أدت لانفلات أسعار رهيب.

وأردف أن الحكومة بذلت جهدًا لضبط سعر الصرف، لكن لم يؤثر على الأسعار بشكل كبير، مستطردًا أن الحكومة محتاجة تضبط الأسعار وتنمي الاقتصاد، وتفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، وتركز على الاستثمارات الأجنبية والصادرات.

وتابع: "أتمنى من رئيس الوزراء يحاسب وزير الصناعة القادم، على الاستثمارات والصادرات شهرًا بشهر، هذه الأمور محتاجة جهدًا متكاملًا من الحكومة، وزيادة الصادرات سيحل مشكلة العملة الصعبة".

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