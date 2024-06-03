أسامة السعيد: مصطفى مدبولى شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة والهدوء

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن الدكتور مصطفى مدبولي شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة والهدوء وسمات رجل الدولة القادر على تحمل المسئولية.

وأضاف "السعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن السنوات الماضية أثبتت بشكل واضح مدى قدرة هذا الرجل على تحمل المسئولية في وقت بالغ الصعوبة.

وأشار إلى أن الحكومة التي استقالت اليوم تحملت التعامل مع تحديات كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابع: "لا ننسى أن هذه الحكومة عملت في ظل أزمة فيروس كورونا التي فرضت تحديات كبيرة على تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعاملت أيضًا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بكل ما فرضته من أعباء على الاقتصاد العالمي والإقليمي".

وأوضح أن هذه الحكومة استمرت في نهج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات التنمية، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي شخصية جديرة بالاحترام والتقدير وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه لم تأتِ من فراغ بل من مدى قدرته وكفاءته المهنية.