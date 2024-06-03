محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.14%

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح 76.14%.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82%، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8%.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و120 طالبا وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألفا و649 طالبا وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوما.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: ( https://info.aswan.gov.eg ).