الإثنين 03 يونيو 2024
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استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس للترم الثاني

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لاتزال عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، مستمرة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إعلان المديريات التعليمية في المحافظات عن اعتماد نتائج شهادة التعليم الأساسي على مدار الأيام الماضية، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني 

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني خلال الأيام الماضية، بنسب نجاح متباينة، على رأسها محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبني سويف والدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس

وبنسبة نجاح أعلى 3% عن العام الماضي، اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح  86.2%.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 برقم الجلوس

كما ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثانى، بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي، وبنسبة نجاح 74.1% لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية.

فيما بلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7 %، ونسبة 100 % لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 83.3%، وبنسبة 48.8 % لطلبة المنازل.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح 75.27%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 105237 طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024 برقم الجلوس من هنا.

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